Secretaria de Educação traz o programa Esporte na Escola para Manhuaçu

A Administração de Manhuaçu, através da Secretaria de Educação, em parceira do SENAR Minas promoveu a capacitação do Programa Esporte na Escola. Cerca de sessenta professores participaram das atividades na Escola Municipal Ponte da Aldeia entre os dias 1 e 3 de fevereiro.

O programa apresenta aos professores como usar atividades esportivas dentro e fora da sala de aula, de forma a contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, propiciando melhorias no rendimento escolar.

Outra vertente do projeto é incentivar que a prática esportiva não se encerre na atividade em si, mas que também seja um meio que permita às crianças e aos jovens aprender sobre a convivência em grupo e o respeito ao próximo, tanto na escola como na comunidade. Trabalha também valores morais e comportamentais.

A Secretária de Educação de Manhuaçu, Luizaura Januário, falou da importância dessa metodologia. “Foi uma oportunidade para levar aos professores uma proposta diferente de trabalhar os conteúdos nas salas de aulas de uma forma lúdica das matérias matemática e português. Essa capacitação é voltada às novas metodologias de ensino onde é utilizado o esporte como ferramenta pedagógica e isso ajuda no processo de absorção do conteúdo. Por intermédio deste, será possível buscar novas informações e práticas que agucem a vontade de aprender dos alunos dentro e fora da sala de aula. As técnicas do programa, sem dúvida, irão fazer a diferença na qualidade do ensino de nossas escolas. E ainda é de fundamental importância para a escola ter essa aprendizagem por meio das brincadeiras, ainda mais nesse início de ano letivo”.

A professora Maria José aprovou o curso: “Foi excelente. Nós estamos muito felizes de ter participado dessa capacitação. A partir do momento em que eu tiver o conteúdo a ser repassado aos alunos, consigo fazê-lo com jogos lúdicos e isso, por si só, já diferencia o professor que faz esse curso dos outros. A dinâmica que o instrutor nos passou abre o leque para trabalhar todas as matérias. O curso foi uma reciclagem e isso serve como motivação para ensinarmos mais e melhor”.

A secretária Luizaura Januário concluiu agradecendo o apoio da Prefeita Cici Magalhães para as inovações na sala de aula e ressaltou a parceria com o SENAR. “Agradecemos a essa instituição que veio trazer mais conhecimento aos nossos mestres. O SENAR proporcionou um aprendizado diferente e essa parceira está apenas no começo. O grupo de professores que participou desse curso será multiplicador e poderá levar isso aos demais. Vai ser bom para os estudantes e excelente para os educadores”, concluiu.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Manhuaçu