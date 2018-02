Abertas inscrições dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) 2018

Municípios podem se inscrever até 21 de março. Para equipes e atletas que forem participar da primeira etapa da competição prazo se encerra em 26 de março

Municípios, equipes e atletas que desejarem participar da edição 2018 dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) já podem se inscrever. O JIMI é um programa da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp) realizado desde 1985 que, em 2017, voltou ao seu formato original, com participantes exclusivamente do interior, após cinco edições contando com equipes e atletas da capital.

Os Jogos têm por finalidades possibilitar aos gestores regionais a participação e organização de competições, desenvolver o intercâmbio esportivo entre os municípios mineiros, oferecer ao público mineiro uma opção de lazer e entretenimento, exaltar a prática desportiva como instrumento imprescindível para a formação do cidadão e incentivar o surgimento de novos valores esportivos nos municípios do interior do estado.

Para o secretário de Estado de Esportes em exercício, Ricardo Sapi, a expectativa para o JIMI 2018 é a melhor possível. “Atendemos à solicitação dos municípios no ano passado, voltamos a realizar os Jogos como era na década de 1980 e o resultado não poderia ter sido melhor. Tivemos 10.636 atletas participantes em 2017, contra 4.925 que participaram em 2016. Em relação ao número de municípios, o aumento foi de 183%, saltando de 119 para 337 cidades inscritas”, pontuou.

“Esperamos que, neste ano, esse crescimento se mantenha e mais equipes, atletas e cidades venham integrar essa grande e tradicional festa do esporte mineiro que é o JIMI”, concluiu Sapi.

Em 2018, os Jogos acontecem em três etapas. Nas fases Microrregional e Regional acontecem as disputas das modalidades coletivas – basquete, futsal, handebol e vôlei –, nos naipes masculino e feminino.

Já a terceira etapa, a Estadual, além dos esportes coletivos, conta também com as modalidades individuais convencionais: atletismo, ciclismo, natação, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa e xadrez.

Os esportes paralímpicos – atletismo, natação e tênis de mesa, bocha e basquete em cadeira de rodas –, assim como badminton e peteca convencionais, têm sua realização condicionada ao número de inscrições e análise técnica.

O futsal de surdos masculino e feminino segue no programa do JIMI como modalidade exibição.

Como e até quando se inscrever

As inscrições para o JIMI 2018 podem ser realizadas via Sistema de Informação dos Jogos, que pode ser acessado pelo endereço www.jimi.esportes.mg.gov.br. No site, estão disponíveis para consulta o regulamento geral e regulamentos específicos das modalidades coletivas com mais informações sobre a competição, além do cronograma de execução completo do evento.

Os primeiros passos a serem dados pelas cidades que quiserem ter equipes no JIMI são o cadastro de um representante municipal no Sistema de Informação dos Jogos e a inserção, até o dia 21 de março, do ofício assinado pelo prefeito formalizando o interesse em participar dos Jogos. O formulário para assinatura estará disponível no site após cadastro do representante municipal.

Após o recebimento do documento pela organização do JIMI, o sistema será então liberado, até o dia 26 de março, para a inscrição das equipes, representantes municipais, treinadores, auxiliares técnicos e número mínimo de atletas de cada modalidade, conforme regulamento, para a Etapa Microrregional.

As inscrições de atletas de modalidades individuais e paralímpicas poderão ser feitas de 18 de junho a 17 de agosto.

A Etapa Microrregional acontece em oito cidades-sede, em duas datas: de 28 de abril a 2 de maio, e de 30 de maio a 3 de junho. A fase Regional será executada entre 27 e 29 de julho em quatro sedes. Já a Etapa Estadual tem a realização das modalidades individuais e paralímpicas prevista para o período de 7 a 9 de setembro, e das modalidades coletivas de 12 a 16 de outubro.

Os municípios-sede serão divulgados nas próximas semanas.

Mais informações estão disponíveis no site www.jimi.esportes.mg.gov.br e dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]