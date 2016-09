Boletim Paralímpico: Brasil cai de 5ª para 7º lugar no ranking de medalhas

Nos oito dias de competições dos Jogos Paralímpicos foram realizados 400 eventos valendo medalhas. Estão faltando apenas 121 para os três últimos dias.

A liderança é da China com 84 medalhas de ouro, 66 de prata e 41 de bronze, somando 191 no total. A Grã-Bretanha está em segundo lugar. Tem 48 medalhas de ouro, 28 de prata e 31 de bronze, 107 no total.

A Ucrânia está em terceiro lugar, com 35 de ouro, 27 de prata, 30 de bronze, 92 no total. Os Estados Unidos estão em quarto lugar com 30 de ouro, 33 de prata, 26 de bronze, somando 89 no total. A Austrália está em quinto lugar, com 14 medalhas de ouro, 24 de prata, 22 de bronze, ao todo 60 medalhas.

A Alemanha está em sexto lugar, com 12 medalhas de ouro, 18 de prata, 10 de bronze e 40 no total. Já o Brasil passou de quinto para sétimo nesses dois últimos dias: 10 medalhas de ouro, 25 de prata e 18 de bronze, somando 53 no total.

A Holanda também tem 10 medalhas de ouro, mas só tem 15 de prata e o Brasil já tem 25.

Na classificação em função do total geral de medalhas de cada país, onde a meta do Brasil é ficar em quinto lugar, a posição atual do selecionado brasileiro é o sexto posto.