Boston City Manhuaçu se prepara para competições estaduais

A Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães e o Secretário Municipal de Esportes, Jânio Garcia, visitaram o CT (Centro de Treinamento) do Boston City FC, esta semana, e acompanharam o início dos trabalhos de reavaliação dos atletas aprovados nas pré-seletivas realizadas recentemente pelo time.

Durante esta visita ao CT, situado no Córrego Barreiro, às margens da MG-111, o Presidente (CEO) do Boston City, Renato Valentim, anunciou os planos para o próximo ano quanto à participação da equipe em competições estaduais. ‘Teremos reunião na Federação Mineira para definir a nossa temporada no ano de 2018. Pretendemos disputar três categorias – sub-15, sub-17 e sub-20. Um dos nossos objetivos também é a participação na Taça BH de Futebol Júnior, o que é importante para a cidade e região, trazendo turismo e movimentação para a economia com esta presença de grandes times em Manhuaçu. A partir daí, buscaremos o sub-20 e eventualmente disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma das vitrines do futebol nacional e até mesmo mundial’, pontuou.

O CEO do Boston evidenciou a atenção da Prefeitura com este audacioso projeto esportivo. ‘O apoio da Prefeitura para este projeto é tudo. Sempre agradeço à Prefeita Cici Magalhães e aos vereadores, aos Secretários de Esportes, Jânio Garcia, e de Cultura e Turismo, Gena Clara. Enfim, todos estão juntos, e, isto é que tornou possível trazer o Boston City para Manhuaçu. Novamente, pedimos à população que nos apoie. Tenho certeza que, em 2019, disputaremos a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Esta é nossa próxima meta’, anunciou Renato Valentim.

No CT do Boston, a semana foi movimentada para os atletas aprovados nas pré-seletivas. ‘Os atletas passam por uma reavaliação, permanecendo por uma semana no Centro de Treinamento, para que analisemos as condições de cada um e definamos quem ficará no projeto. Os atletas aprovados nesta reavaliação se reapresentarão em fevereiro, exatamente para a preparação para as categorias de base’, explicou Valentim.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu