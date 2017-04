Campeonato de Skate movimenta a Praça da Rodoviária de Manhuaçu no domingo

Skatistas de Manhuaçu e região participarão de evento especial que será realizado na Pista Municipal de Skate, situada na Praça José Adolfo Assad (praça da rodoviária), neste domingo, dia 30, às 10h da manhã.

Trata-se do 1º Impact & Flow Session, uma competição que é realizada pela FXD Skateboard, com apoio das Secretarias de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo da Prefeitura de Manhuaçu.

A Prefeita Cici Magalhães recebeu a visita de representantes da organização do evento no Gabinete, juntamente com o Secretário de Esportes Jânio Garcia Mendes (Janinho) e de Cultura e Turismo, Gena Clara Gil Alcon, no decorrer desta semana. Na oportunidade, foi apresentada a programação e solicitado apoio para a realização deste inédito evento. As inscrições podem ser feitas até o momento do evento, no domingo. A competição divide-se em três categorias.

De acordo com os organizadores Diego de Moura Dias e Jessé de Oliveira Costa, o público presente poderá acompanhar o trabalho de grafitagem, passo-a-passo, e prestigiar ainda apresentações variadas como a da equipe de slack line, exposição de arte – Grafitti em tela-, Batalha de Rap e shows musicais com a banda Subverso Difusor.