Copa: FIFA pagará €7 mil por dia a clubes que cederem jogadores

Todo clube que ceder jogadores para as seleções que vão disputar a Copa do Mundo vai receber da FIFA uma quantia de 7 mil euros por dia. A medida é para ressarcir os times, que não poderão contar com seus atletas durante a competição. O depósito vale a partir de duas semanas antes da abertura da Copa até um dia após a eliminação da seleção do atleta. Entretanto, para o clube contar com o dinheiro, precisa preencher um formulário da FIFA assumindo uma série de obrigações impostas pela entidade. O prazo para o preenchimento vai até o dia 10 de janeiro.

Ouça no player abaixo: