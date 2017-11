Eric Granado é 17.º no Campeonato Mundial de Motovelocidade; Marc Márquez é campeão da MotoGP

O retorno do brasileiro Eric Granado ao Mundial de Motovelocidade após três anos foi considerado “ótimo” e “positivo” pelo piloto. Aos 21 anos, terminou a última etapa do campeonato na categoria Moto2 neste domingo, em Valência (ESP), em 17.º lugar entre 32 motos que alinharam no grid. Ficou a duas posições da zona de pontuação. Ele correu como piloto convidado. Na MotoGP, o espanhol Marc Márquez, da Honda, conquistou o tetracampeonato. As 27 voltas de Granado na pista espanhola são consideradas o renascimento do Brasil no cenário mundial da Motovelocidade. Ainda que não tenha pontuado, serviu de importante experiência para o piloto encarar o calendário completo da Moto2 em 2018, pela equipe Forward Racing, com motor Honda. “Foi um fim de semana positivo. Trabalhamos bastante na moto desde o começo, pois as regulagens são diferentes das que estamos acostumados no Europeu e no Superbike. Foi uma corrida longa (quase 45 minutos), que exige muito fisicamente, com moto pesada, sempre andando no limite. Dentro do que tínhamos, conseguimos ótimo resultado e estou satisfeito. Gostaria de agradecer patrocinadores e fãs, pois sem eles nada disso seria possível”, avaliou Granado, que na carenagem da sua moto homenageou o País, com a bandeira do Brasil, e as pessoas que participaram da campanha de arrecadação de verba para ele participar da corrida e tiveram sua foto estampada no equipamento. Granado no Brasil terça-feira O brasileiro estará nesta terça-feira no Brasil. Participa de evento com a imprensa no Salão Duas Rodas, no São Paulo Expo, e em seguida volta para a Espanha para disputar dia 19/11 a etapa final do Europeu de Motovelocidade. É líder do campeonato e favorito para conquistar o título no circuito de Valência. Eric Granado também disputa o Superbike Brasil. É o primeiro colocado da competição e trava duelo acirrado com o veterano Alex Barros, vice-líder. A etapa derradeira será dia 26, em Interlagos (SP). Alex tem 47 anos e já é avô. Após início ruim, Granado se recupera A largada foi boa, mas as primeiras voltas da corrida de Valência neste domingo não foram da maneira que Eric Granado esperava. O brasileiro largou em 18.º, mas perdeu algumas posições no começo. Na metade da prova, chegou a ficar em 16.º. Mas, faltando 5 voltas para o fim, foi ultrapassado e fechou em 17.º lugar. Apenas 1s581 da 15.ª posição, a primeira a pontuar. “Fiz uma boa largada, mas pequei um pouco na sequência, pois toquei em alguns pilotos. Depois que as coisas se estabilizaram, já estava um pouco atrás do pelotão da frente”, analisou. O chassi de 2014, os pneus e ajustes diferenciados foram desafio para Granado e integrantes da equipe Promoracing durante todo o fim de semana em Valência. Mas o piloto mais uma vez mostrou talento e capacidade, se adaptou bem, superou as dificuldades e recolocou o Brasil de forma positiva no Mundial de Motovelocidade. Português conquista vitória em Valência O português Miguel Oliveira venceu a etapa do Mundial de Valência da Moto2. Foi a terceira conquista seguida na reta final do campeonato. Com a vitória, terminou o campeonato em terceiro lugar, a apenas dois pontos do vice-campeão Thomaz Luthi (Suíça), que, machucado, não disputou a etapa final. Franco Morbidelli, que já entrou na prova como campeão da categoria, ficou em segundo lugar. O sul-africano Brad Binder foi o terceiro e fechou a classificação geral em oitavo. Marc Márquez é hexacampeão mundial O piloto espanhol Marc Márquez, da Honda, conquistou neste domingo o sexto título mundial, o quarto pela MotoGP. Aos 24 anos, é o mais jovem tetracampeão da principal categoria da Motovelocidade (2013, 2014, 2016 e 2017). Empatou em número de títulos com os britânicos Geoff Duke, John Surteed e Mike Hailwood e ao norte-americano Eddie Lawson. Agora, tem pela frente os italianos Giacomo Agostini, que tem oito conquistas, e Valentino Rossi, vencedor por sete vezes, e o australiano Michael Doohan, com cinco campeonatos. Rival cai e Márquez é campeão na pista O italiano Andrea Dovizioso, que disputava o título com o espanhol, caiu a cinco voltas do fim, não conseguiu voltar para a prova e Marc Márquez garantiu o campeonato ainda na pista. Duas voltas antes, porém, um susto: Márquez perdeu o controle da moto após uma ultrapassagem, conseguiu ficar com a moto em pé, mas saiu da pista. Se recuperou e retornou na quinta posição. Finalizou a corrida em terceiro e comemorou o título com entusiasmo, junto à equipe e aos torcedores espanhóis que lotaram as arquibancadas do circuito de Valência. O vencedor da etapa foi o também espanhol Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez na HRC (Honda Racing Corporation). Ele fechou o campeonato em quarto lugar. A segunda posição da etapa de Valência ficou com o francês Johann Zarco, que na classificação geral da MotoGP terminou em sexto. Classificação Etapa de Valência da Moto2 1 Miguel Oliveira (POR)

2 Franco Morbidelli (ITA)

3 Brad Binder (RSA)

4 Francesco Bagnaia (ITA)

5 Alex Márquez (SPA)

6 Hafizh Syahrin (MAL)

7 Takaaki Nakagami (JPN)

8 Fabio Quartararo (FRA)

9 Simone Corsi (ITA)

10 Dominique Aegerter (SWI)

17 Eric Granado (BRA)