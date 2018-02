Espanha está confirmada na Copa do Mundo de 2018

A Espanha vai disputar a Copa do Mundo de 2018. De acordo com os principais jornais da Espanha, uma reunião em Madrid nesta semana entre a Secretária Geral da FIFA, Fatma Samoura, e o Ministro dos Esportes da Espanha, Íñigo Méndez de Vigo, confirmou que a Fúria vai para a Rússia.

O risco ocorreu porque no fim do ano passado a FIFA enviou uma carta à Real Federação Espanhola de Futebol questionando uma possível intervenção do governo do país na entidade. De acordo com o regulamento da FIFA, seus membros devem administrar de forma independente, sem ingerência de terceiros. Em dezembro, o Conselho Superior de Esportes da Espanha propôs novas eleições para a Real Federação Espanhola de Futebol após denúncias de ilegalidade no processo eleitoral.

