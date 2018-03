Faltam 100 dias para a Copa do Mundo

Hoje, terça-feira, 6 de março, faltam 100 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.

Daqui a exatamente 100 dias os olhos do mundo estarão voltados para a 23ª edição da Copa do Mundo. Trinta e duas seleções vão estar na Rússia e, no dia 14 de junho, uma quinta-feira, o país-sede faz o jogo de abertura contra a Arábia Saudita no estádio Luzhniki, em Moscou. O jogo começa ao meio-dia, no horário de Brasília.

O Brasil só estreia no domingo, dia 17 de junho, em Rostov-do-Don, contra a Suíça, às 15h, horário de Brasília. Costa Rica e Sérvia, do mesmo grupo do Brasil, estreiam mais cedo, às 9h.

Depois o Brasil só joga na sexta-feira, dia 22, em São Petersburgo, contra a Costa Rica, às 9h, horário de Brasília. O terceiro jogo da primeira fase, contra a Sérvia, será em Moscou no estádio Spartak, na quarta-feira, dia 27, às 15h, horário de Brasília.

Serão 48 jogos na primeira fase com cada seleção fazendo três. Todos os jogos serão iniciados entre 9h e 15h pelo horário de Brasília. A única exceção será sábado, dia 16 de junho, quando França e Austrália jogam às 7h.