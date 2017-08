Jogos Escolares de Manhuaçu começam segunda-feira

Compartilhar no Facebook

Começam segunda-feira, 28/08, os Jogos Escolares de Manhuaçu, etapas handebol e vôlei. A competição é organizada pela Prefeitura de Manhuaçu por meio da secretaria de Esportes e Lazer, com a participação das escolas municipais, estaduais e particulares.

Além de estimular a pratica esportiva dentro das escolas, a competição é uma prévia para a etapa microrregional dos JEMG – Jogos Estudantis de Minas Gerais.

Ao todo, onze escolas estão inscritas e vão buscar o título numa disputa que prossegue durante a semana.

As competições serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Osvaldo Sad, Colégio Tiradentes e no SESI, entre 8h e 17h.

“Isso é uma celebração importante e a valorização do esporte escolar. Desejo aos atletas boa sorte para representar as suas escolas. Que tenham respeito, disciplina e dignidade. Parabenizo todos os envolvidos neste momento importante para o esporte da nossa cidade” disse o secretário de Esportes da Prefeitura Jânio Garcia Mendes.