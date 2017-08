Polaris Cup é a porta de entrada para competições

A Polaris Cup

É um campeonato voltado exclusivamente para proprietários de UTVs Polaris que buscam mais uma opção para utilizar e se divertir com seus RZRs. Atualmente, é o maior campeonato privado da categoria UTV no Brasil. Com diversas categorias para diferentes níveis de competição, a Polaris Cup é um evento voltado tanto para principiantes quanto para os experientes pilotos de rallies. Possui três categorias separadas por tipos de motorização: RZR 900, RZR XP 1000 e RZR XP Turbo.

Cada etapa da Polaris Cup possui um circuito específico, variando de 20 a 25 km de trajeto. São 4 baterias, sendo 3 com pontuações independentes e a bateria com pior tempo é descartada. As regras são baseadas no Campeonato Brasileiro de Baja, inclusive o formato, por tomada de tempo, trechos cronometrados e fiscalizados pela CBM.

Você sabe o que é UTV?

É a sigla para veículo utilitário multitarefas, um intermediário entre o carro e o quadriciclo. Faz parte de uma categoria relativamente nova nas competições de Rally do Brasil e do mundo e que está muito bem representada pelo piloto Leandro Torres, que ficou em primeiro lugar em janeiro deste ano o Dakar 2017 com seu Polaris RZR 1000 e entrou para a história como o primeiro brasileiro a vencer a prova.

Além de estar presente nas competições, o UTV é também um veículo para quem gosta de trilha e muito útil para ser usados em lugares de difícil acesso. Os UTVs Polaris são verdadeiros 4×4 porque conseguem efetivamente bloquear as quatro rodas, o que facilita sair de obstáculos onde uma das rodas não toca o solo, ou durante um salto perigoso, traciona as rodas da frente mais rápido, impedindo que o veículo capote.

Em Roraima, já foi usado na Operação Inverno 2017, que levou alimentos e remédios a famílias isoladas pelas enchentes.

Com faturamento de US$ 4,5 bilhões em 2016, a Polaris desenvolve, produz e comercializa veículos off-road inovadores e de alta qualidade, incluindo quadriciclos (ATVs) e side-by-sides (UTVs). Com 62 anos de história, possui 8.000 funcionários diretos e está presente em mais de 130 países, com 11 subsidiárias (Alemanha, Austrália, Brasil, China, Espanha, França, Índia, Inglaterra, México, Noruega e Suécia). Atualmente seus produtos são distribuídos através de 1.850 revendedores nos Estados Unidos e por mais de 1.400 no restante do mundo.

A empresa norte-americana está entre os líderes globais no segmento de powersports (ATVs, UTVs e Snowmobile) e é detentora da marca de motocicleta de alta cilindradas Indian Motorcycle® e do inovador SlingShot®. A Polaris também está presente no segmento de veículos elétricos com as marcas GEM, Goupil e Aixam Mega, além de uma linha completa de acessórios e vestuário com as marcas Klim®, Kolpin®, Cycle Country® e Pro Armor®.

