Secretaria de Esportes entrega Prêmio do Esporte Mineiro 2017

Marcelo Melo, Sérgio Sette Câmara e Terezinha Guilhermina foram alguns dos homenageados na noite que celebrou o esporte de Minas Gerais

Os principais nomes do esporte de Minas Gerais reuniram-se na noite dessa terça-feira (12/12), em Belo Horizonte. A Escola Estadual Governador Milton Campos – conhecida como Estadual Central – recebeu a solenidade do Prêmio do Esporte Mineiro 2017, realizada pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp). O evento homenageou e premiou atletas que se destacaram neste ano.

Entre os presentes estavam esportistas consagrados e iniciantes, além de técnicos, familiares dos contemplados, presidentes de federações esportivas, representantes de empresas e autoridades de municípios de todo o estado. Participaram do evento personalidades como a jogadora de vôlei Rosamaria Montibeller, o tenista paralímpico Daniel Rodrigues, o atleta de tiro com arco Daniel Xavier, a paratleta de atletismo Terezinha Guilhermina, o piloto de Fórmula 2 Sérgio Sette Câmara, o árbitro de futebol Ricardo Marques Ribeiro e o ciclista Renato Rezende.

Em seu pronunciamento, o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo, parabenizou aqueles que contribuem com a política esportiva mineira.

“O fato é que todos os anos mais mineiros levam o nome de nosso estado e o potencial esportivo da nossa população para todo o Brasil e para o exterior. A cada ano temos a notícia de profissionais dedicados e gestores atentos que não medem esforços para garantir que os jovens tenham acesso a uma digna iniciação esportiva, e hoje fazemos uma homenagem singela, porém muito justa a todos os nossos parceiros”, comentou. “Tenho muito orgulho de poder agraciar nossos atletas que brilham mundo afora e aqueles que iniciam sua jornada para também chegarem ao ápice de suas carreiras esportivas. Estou muito feliz”, concluiu.

O atleta de futebol de 7 Gabriel Júnior de Oliveira, homenageado como destaque das Paralimpíadas Escolares, festejou a indicação ao Prêmio do Esporte Mineiro e a oportunidade de estar perto de ídolos do esporte.

“Estou bastante feliz por ser contemplado com a medalha e por ficar lado a lado com pessoas que antes eu só via pela televisão”. Natural de Itabira, o jovem registrou com fotos o evento para mostrar aos amigos e familiares. “Nunca imaginei que estaria aqui, então vou levar comigo essa lembrança e a alegria de ter tido em 2017 um ótimo ano”, afirmou.

Acostumado a viver os grandes momentos do esporte mundial, o tenista número um do mundo em duplas, campeão de Wimbledon e Roland Garros, Marcelo Melo reconhece a importância da valorização dos atletas desde o início da carreira.

“Tenho o hábito de participar de eventos assim. O próprio tênis costuma premiar os atletas juvenis, eles participam de algumas competições, então procuro estar sempre presente. É uma experiência muito válida, porque às vezes o jovem atleta não é tão reconhecido e receber uma homenagem assim acaba sendo um incentivo a mais para eles permanecerem na carreira esportiva”.

Contemplado como atleta mineiro destaque de 2017, ele comemorou o fato de poder ser homenageado em sua terra natal. “Eu viajo muito e é um prazer muito grande poder representar Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte, a cidade em que nasci. Receber uma homenagem assim é muito bom. Acredito que os jovens, assim como nós profissionais, valorizam muito”. Daniel Melo, técnico de Marcelo, recebeu o prêmio como técnico mineiro destaque do ano.

O Cruzeiro Esporte Clube e a Agência New 360 receberam o Prêmio do Esporte Mineiro pela Campanha #VamosMudarosNúmeros, realizada por ocasião do Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março de 2017, os jogadores do Cruzeiro entraram em campo pela Copa do Brasil com camisas estampando números de dados estatísticos sobre a violência e as desigualdades sofridas pelas mulheres brasileiras.

O secretário adjunto da Seesp, Ricardo Sapi, fez a entrega da medalha ao diretor de Marketing do Cruzeiro, Marcone Barbosa, e destacou a campanha.

“Fico admirado ao ver que a cada dia os publicitários e as agências estão mais atentos em utilizar a força do esporte e de seus seguidores apaixonados para difundir mensagens de grande importância para a nossa sociedade, como o respeito às diferenças, cuidado com o próximo, além das já esperadas associações com qualidade de vida e saúde”, afirmou.

O projeto Tatame do Bem, que leva a prática de lutas marciais a cerca de 400 crianças em situação de vulnerabilidade social da cidade de Formiga, no território Oeste, também foi contemplado com o Prêmio do Esporte Mineiro. Idealizador da iniciativa, Rodrigo Assalin agradeceu o reconhecimento por parte da Secretaria de Estado de Esportes.

“A felicidade é muito grande por saber que nosso trabalho é reconhecido. A expectativa agora é trabalhar para formar atletas que possam estar aqui um dia, recebendo a homenagem por seus resultados”, disse.

Destaque do Bolsa Técnico da Seesp, Júnior Antônio da Silva aguardava ansiosamente a oportunidade de estar na festa do esporte mineiro. “No ano passado, tive atletas homenageados e estar aqui em 2017 é motivo de muita alegria. Nunca imaginei estar ao lado de tantas estrelas do esporte mundial. Agora é trabalhar, buscar os objetivos e os bons resultados, para poder estar aqui novamente no próximo ano, trazendo novamente atletas de Japaraíba para serem contemplados”.

Rosamaria Montibeller, atleta de voleibol do Minas Tênis Clube e da Seleção Brasileira, também foi uma das estrelas da noite que celebrou o Prêmio do Esporte Mineiro. A jogadora agradeceu o convite para participar da solenidade e falou sobre, aos 23 anos, já ser inspiração para atletas em início de carreira.

“A importância de um evento como esse é muito grande. Eu passei por momentos assim, principalmente jogos escolares, jogos de interior. Então eu fico muito feliz de poder ser um exemplo para eles”, destacou.

– Clique aqui para conferir a lista com os nomes de todos os homenageados no Prêmio do Esporte Mineiro 2017