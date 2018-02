Uso do árbitro de vídeo no Brasileirão é vetado por clubes

Copa do Brasil retorna nesta terça com Botafogo em campo

Após uma reunião com representantes dos 20 clubes participantes da série A do campeonato brasileiro, nesta segunda-feira (5), ficou decidido que não será utilizado árbitro de vídeo no Brasileirão de 2018. Ao todo, doze clubes foram contra a utilização do recurso eletrônico.

Entre os motivos que barraram a utilização do recurso durante o torneio, está o alto custo do equipamento, algo em torno dos R$ 50 mil por partida. O custo seria arcado pelas equipes. No entanto, o árbitro de vídeo será utilizado na Copa do Brasil, a partir das quartas de final,e será custeado pela CBF.

O recurso tecnológico já é utilizado em campeonatos europeus, como o Alemão e o Italiano e deve ser usado na Copa do Mundo de 2018.

A Copa do Brasil retorna nesta terça-feira (6) com mais quatro partidas da primeira fase do torneio. Em Goiás, a Aparecidense encara o Botafogo. O Nacional do Amazonas recebe a Ponte Preta na Arena da Amazônia. Brasiliense e Oeste se enfrentam em Brasília e fechando a rodada, o Inter de Limeira joga contra o Rio Branco do Acre. Vale lembrar que o gol qualificado não é mais usado como critério de desempate, logo, o empate é vantagem para o visitante.

Reportagem Raphael Costa