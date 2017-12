10ª Festa das Famílias é realizada em Manhuaçu

As 120 crianças atendidas pelo Programa AABB Comunidade emocionaram o público com belas apresentações na 10ª Festa das Famílias, promovida na última quinta-feira, 07. Na cidade, o trabalho social é realizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, e a Fundação Banco do Brasil. Entre os presentes, a Coordenadora do Programa, Vera Lúcia Domingues; Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina Celeste Gregório; Gerente do Banco do Brasil, Luiz Antônio Silva Franco, e o Presidente da AABB/Manhuaçu, Sandro Zaghete Santana, além de toda a equipe que atua no programa.

Este ano, a Prefeita Cici Magalhães disponibilizou ônibus para atendimento ao programa. A medida possibilitou o desenvolvimento de um trabalho melhor com as crianças atendidas e seus familiares, além de economia para os cofres públicos, com a redução de gastos com terceirização de transporte. As crianças têm aulas de dança, e, no decorrer do ano, são convidadas para diversos eventos, como inaugurações, cantatas de Natal e aniversários de instituições, em verdadeiro trabalho de valorização da autoestima.

Está sendo estudada a possibilidade de ampliar o atendimento para 150 crianças.

O programa visa a integração das crianças ao meio social e a proteção contra mazelas sociais como as drogas e prostituição, além de engajar os pequenos a projetos que lhes possibilitarão um futuro melhor. As crianças têm acesso aos brinquedos do clube AABB com contato direto com a natureza – em sete alqueires de área-, recebem alimentação e permanecem durante todo o dia, em contra turno escolar, com aulas de música, dança, aulas de reforço, diversas atividades e práticas esportivas como natação.

São sessenta alunos de manhã e sessenta à tarde. Destaca-se ainda a disponibilidade de psicólogos e assistentes sociais do CRAS para a realização do acompanhamento familiar, em razão das necessidades apresentadas pelas famílias que, na maioria das vezes, estão em situação de vulnerabilidade social.