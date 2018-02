Com o objetivo de divulgar os eventos turísticos mineiros, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-MG) lança, nesta semana, a edição 2018 do Calendário de Eventos Turísticos de Minas Gerais.

Além das principais festividades, feiras, exposições, festas populares e folclóricas, a publicação reúne os eventos técnico-científicos (congressos e seminários) e as feiras industriais e comerciais.

Por meio dessa ferramenta, os turistas podem consultar as festas e os eventos que estão acontecendo durante o tempo de estadia no estado. “A Setur-MG trabalha para contribuir com a facilidade de acesso à informação dos visitantes. O calendário é um benefício para quem deseja se programar ao visitar Minas Gerais”, revela o secretário adjunto de Turismo de Minas Gerais, Gustavo Arrais.

Vale ressaltar que o calendário foi organizado com base em informações fornecidas à Setur-MG pelas associações dos circuitos turísticos, prefeituras e/ou organizadores e promotores de eventos, portanto as mesmas são de responsabilidade dos informantes.

A versão eletrônica está disponível para download no Portal Minas Gerais – www.minasgerais.com.br/pt/eventos. Também no site, os eventos cadastrados poderão ser consultados de forma rápida e objetiva, sendo possível obter os detalhes e contatos dos organizadores.

Agenda Mineira de Eventos Turísticos 2018

Visando também à promoção específica do turismo de negócios e lazer, a Setur-MG lança, neste ano, a primeira edição da Agenda Mineira de Eventos Turísticos 2018.

Com o objetivo de listar e divulgar os eventos do estado, nos segmentos de negócios e lazer, que atraem fluxo turístico nacional e internacional, a agenda é um instrumento para promover as novas oportunidades de negócios atreladas aos eventos.

Além disso, a nova ferramenta colabora para o crescimento econômico das regiões mineiras e agrega valor à imagem dos destinos turísticos de Minas Gerais. “A publicação da Agenda Mineira atende a uma demanda do mercado, especialmente das agências e operadoras, que necessitam se programar com antecedência para formatar e comercializar pacotes relacionados aos principais eventos do Estado”, conclui Arrais.

>> Faça o download em www.minasgerais.com.br/pt/eventos.