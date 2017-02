A Prefeitura de Lajinha divulgou na quinta-feira (16/02), o esquema de funcionamento de trânsito e de segurança, para o carnaval, no entorno da praça Dr. Adalmário, no Centro.

As alterações no trânsito começam na madrugada do dia 24 de fevereiro e se estendem até o fim do dia 01 de março.

Veja as mudanças na imagem abaixo: