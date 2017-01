Chapa 2 – SINTRAM – Manhuaçu

A Chapa Transparência surgiu em virtude das inúmeras insatisfações dos sindicalizados com os serviços prestados, enfraquecendo cada dia mais o nosso sindicato.

Ciente dos fatos, apresentamos as fundamentais metas que pretendemos executar no decorrer do nosso mandato. Esclarecemos que, durante este período, aceitaremos sugestões de todos os funcionários com o intuito de tornar acessível e de forma mais ampla os serviços prestados.

Metas

Alteração do Plano de Cargos e salários;

Valorização dos funcionários;

Aperfeiçoamento no atendimento aos servidores;

Aquisição de uma área de lazer para os servidores e seus dependentes;

Acompanhamento no FUNDEB com a contratação de um contador;

Busca pela efetivação de Piso Salarial para os servidores

Composição da Chapa 2

Presidente: Professora Heloísa Rocha Figueiredo – Escola Municipal da Petrina.

Vice-presidente: Sonia Rocha de Oliveira – Assistente Social Primeira Secretaria : Célia da Penha Gomes – Creche Municipal do Bairro Lajinha.

2º Secretária: Eva Lucia Gomes Pereira – Professora Sacramento.

1º Tesoureira: Elzimar Aparecida Marcelino Barbosa – Professora – Creche da Petrina.

2º Tesoureira: Juber Sather Hott – Auxiliar de Enfermagem – Hemocentro.

Diretor de Assuntos da Área de Saúde: TITULAR: Neide das Graças de Oliveira Soares – Assistente Administrativo – Laboratório do SUS / SUPLENTE: Denise Aparecida Braga Jardim – Assistente Social CAPS-AD

Diretor de Assuntos da Área de Limpeza Urbana – TITULAR: Pedro Monteiro de Souza – Gari SAMAL / SUPLENTE: Rita Nunes de Oliveira – Agente Serviços Publico – UPA

Diretor de Assuntos da Área Legislativa: Wilma de Morais Silverio – Monitora CAIC / SUPLENTE : Aline Aparecida da Mota Barbosa – Professora Escola Camilo Nacif

Diretor para assuntos da Área da Educação TITULAR: Simone de Fátima Soares. Professora Escola Municipal Petrina / SUPLENTE: Esloane Aparecida dos Reis Lisboa – Professora Escola Camilo Nacif.

Diretor de Formação e Relação Sindical TITULAR: Mauro Silva. Agente de serviço publico – Patrimônio / SUPLENTE : Adriana de Abreu Calixto Cardoso.- Monitora Creche da Petrina.

Diretor Assuntos jurídicos TITULAR Rita de Cássia Almeida – Auxiliar de Enfermagem- Policlínica / SUPLENTE: Ruth Léa Dutra Consendey – Professora Creche Ponte da Aldeia.

Diretor Assuntos Mulher Trabalhadora TITULAR: Adriana de Souza – Auxiliar de Enfermagem – UBS/Pedregal / SUPLENTE: Maria das Dores de Carvalho Afonso – Auxiliar de En-fermagem- UBS/Pedregal

Diretor de Assuntos Estudantis TITULAR: Vanessia Cristina – do Carmo Quintão. Escola Municipal Ponte da Aldeia / SUPLENTE: Maria Aparecida de Freitas – Servente Escolar – Creche Ponte do Silva.

CONSELHO FISCAL: Beatriz das Graças Pereira de Prado – Agente de Serviços Públicos CAPS II / Lucimar Teodora Dutra – Auxiliar de Enfermagem – Policlínica Josiane Amaral Portes Coutinho – Secretária Escolar CEI Central. SUPLENTES Lucia Helena Souza – Auxiliar de Enfermagem – ESF Petrina Josué Antonio de Freitas – Assistente Administrativo – Sec Saúde. Marli Aparecida Bahia – Agente de Serviço Publico – Creche Bairro Lajinha.

A Eleição será no dia 31 de janeiro de 2017