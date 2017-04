Defesa Civil MG conclui capacitação de agentes de proteção e defesa civil

O Governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e sua Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), acaba de concluir o Curso Básico de Sistema de Comando em Operações. O treinamento envolveu agentes regionais de proteção e defesa civil, coordenadores municipais, a Usiminas e demais colaboradores do quadro técnico-profissional do GMG/Cedec.

A capacitação teve como objetivo treinar os agentes do Sistema de Proteção e Defesa Civil com uma metodologia gerencial, tornando-os capazes de comandar, controlar e coordenar as operações de resposta em situações críticas e em ações preventivas, facilitando, assim, a articulação e os esforços de diferentes órgãos de proteção e defesa civil.

Para o coordenador adjunto da Cedec, tenente coronel PM Juliano Cançado Dias, o treinamento assume grande importância, sobretudo pelo fato de o gerenciamento de um desastre ser o primeiro passo para o êxito de toda a operação. “O sistema de comando em operações tem o objetivo de preparar, os coordenadores municipais de defesa civil, suas equipes além de profissionais de vários órgãos”, aponta.

As aulas foram ministradas por técnicos da própria Defesa Civil Estadual, todos com experiência em gestão de desastres estaduais e nacionais, e pelo capitão Herbert Aquino Marcelino, do Corpo de Bombeiros Militar, que mostrou a importância do “Comando unificado nas ações de resposta em proteção e defesa civil”.

Sistema de Comando

O Sistema de Comando em Operações é uma ferramenta gerencial que visa treinar, planejar, organizar, dirigir e controlar os grupos atuantes nas ações de resposta, ou seja, no socorro e assistência às vítimas de desastres, especialmente quando o auxílio é realizado por múltiplas agências, jurisdições ou equipes.

Na maior parte dos casos, as emergências exigem a intervenção de pessoal treinado e equipado, para reduzir as consequências negativas de um desastre. “Nas denominadas situações críticas, as ações de resposta exigem dos órgãos envolvidos uma postura organizacional não rotineira durante a administração das ações”, explica o diretor técnico da Cedec, capitão PM Júnior Silvano Alves.

O encerramento da capacitação ocorreu,na quinta-feira (6/4), no complexo da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Agência Minas