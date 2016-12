Dicas para evitar acidentes nas festas de final de ano e férias

Referência em traumas graves, intoxicações e queimaduras, o Hospital João XXIII, da Rede Fhemig, recebe dezenas de pacientes vítimas de intoxicações, queimaduras por fogos de artifício e acidentes de todos os tipos. Para evitar esses incidentes nas festas de final de ano e férias, os médicos do Hospital João XXIII alertam a população para que adotem um comportamento seguro.

Mergulho em águas rasas e afogamento

Na maioria das vezes os afogamentos de adultos acontecem quando a pessoa ingere bebida alcoólica de forma excessiva, a ponto de diminuir os reflexos, e, em seguida, entra na água. Muitas vezes, sem mesmo saber nadar.

Outro problema são os mergulhos em águas rasas e os saltos ornamentais, cujo maior perigo, são os traumatismos crânio-encefálico (TCE) e raquimedular (TRM), que podem levar a uma paraplegia (paralisia das pernas) ou tetraplegia (paralisia dos braços e pernas) ou ainda a problemas neurológicos. É um problema que também pode ser associado ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Dicas de prevenção

Não mergulhe em locais desconhecidos

É preciso saber a profundidade do local em que se vai nadar

Entre primeiro no local, sem mergulhar

Evite brincar de empurrar amigos para dentro de lagos, poços, cachoeira ou mesmo do mar

Não consuma álcool ou drogas

Fogos de Artifício

Nas comemorações, o foguete de mão é o artefato que mais causa acidentes, provocando queimaduras de terceiro grau e até a perda de membros. O explosivo só deve ser acionado em área aberta e o perigo aumenta quando é colocado um foguete sobre o outro.

O cuidado ao manusear fogos de artifício é fundamental. Na grande maioria das ocorrências, o acidente acontece com pessoas que normalmente não sabem manusear o foguete, não seguem as orientações do fabricante.

Quando ocorre o acidente, deve-se envolver a área afetada com um pano limpo e umedecido em água gelada e jamais colocar qualquer tipo de produto. A vítima deve ser encaminhada imediatamente para atendimento médico.

Prevenção a acidentes na estrada

Com as férias, o número de veículos nas estradas aumenta, assim como os riscos de acidentes. Todos os anos, o Hospital João XXIII atende diversos casos de traumas e fraturas em decorrência de acidentes nas estradas. Quanto maior a velocidade, mais graves costumam ser as lesões causadas pela batida. O acidente na estrada tende a ser mais grave por conta da velocidade média ser mais alta. No momento do impacto, essa velocidade se converte em energia a ser transmitida para o corpo do ocupante do veículo. E é justamente a quantidade de energia transferida que vai determinar a gravidade dos ferimentos.

Cuidados que devem ser tomados no transporte das crianças durante as viagens: uso da cadeirinha, crianças não podem ser transportadas no banco da frente, uso do cinto de segurança.

Intoxicação Alimentar

Com o calor, bactérias e micro-organismos se proliferam mais, degradando alimentos rapidamente. O resultado é previsível: intoxicações alimentares, que dependendo da evolução do caso, podem levar até à morte. Qualquer cuidado é pouco quando comemos fora de casa. É muito importante, principalmente, observar o estabelecimento onde entramos. A limpeza do local e a higiene dos funcionários são fundamentais para sabermos a qualidade do alimento que estamos consumindo.

Cuidados para a prevenção de acidentes domésticos

O período de férias, quando as crianças passam mais tempo em casa, exige cuidados que podem prevenir acidentes graves. Uma casa preparada para as crianças garante a segurança. Importante lembrar também que esses acidentes só ocorrem quando não há a presença de um adulto responsável por perto.

Não deixe sofás, camas e mesas próximos a janelas, pois as crianças podem subir facilmente.

Tampe tomadas para evitar choques elétricos.

Evite colocar toalhas grandes em mesas, pois podem ser puxadas com facilidade.

Não deixe remédios e brinquedos com partes pequenas ou pilhas ao alcance das crianças. Eles podem ser engolidos facilmente.

Evite deixar crianças na cozinha e áreas de serviço. Fornos, cabos de panelas, ferros elétricos, tábuas de passar roupas e produtos de limpeza coloridos em embalagens de refrigerantes são locais que normalmente aguçam a curiosidade das crianças.

No banheiro deixe a tampa do vaso sanitário abaixada, para evitar afogamentos. Crianças menores não tem controle total do pescoço e podem não conseguir levantar a cabeça sozinhas em caso de um acidente como esse.

Vários desses cuidados se estendem a casas onde moram pessoas idosas, que também são suscetíveis a acidentes domésticos e intoxicações. “A infância e a fase idosa são os dois extremos da vida em que precisamos ter mais cuidados para evitar acidentes. O próprio organismo sofre alterações que deixam esses grupos mais frágeis”.

Acampamentos/Animais Peçonhentos

Alguns cuidados básicos devem ser tomados para evitar surpresas com o aparecimento de animais peçonhentos. Não se deve andar descalço nesses lugares. Para caminhar ou mesmo ficar no acampamento, o ideal é estar calçado com sapato ou bota. Somente essa atitude já elimina parte de possíveis acidentes. Outra recomendação é jamais colocar a mão em tocas ou buracos na terra, em ocos de árvore ou cupinzeiros entre as pedras.

A Unidade de Toxicologia do Hospital João XXIII, é referência nacional. Além do número de telefone gratuito (0800 722 6001), conta com dois outros números para esclarecer dúvidas sobre os primeiros atendimentos: (31) 3239-9308 e (31) 3224-4000, funcionando 24 horas.