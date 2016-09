Semana Internacional do Café começa na quarta-feira em BH

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o Sistema Faemg, a Café Editora, e o Sebrae realizam, de quarta-feira (21/9) até sexta (23/9), a quarta edição da Semana Internacional do Café (SIC 2016).

O principal encontro da cadeia produtiva no Brasil acontecerá no Expominas, em Belo Horizonte. A estimativa é de que essa quarta edição do evento gere em torno de R$ 27 milhões em negócios, valor 8% superior ao registrado no ano passado. São esperados 14 mil visitantes e 165 marcas expositoras.

Durante a SIC, ainda é realizada a maior feira do segmento, o 11º Espaço Café Brasil. Haverá ampla programação de eventos simultâneos, encontros, seminários, cursos, concursos, sessões de cupping (prova de cafés), divididos em três eixos temáticos: Mercado & Consumo, Conhecimento & Inovação, Negócios & Empreendedorismo.

Realizada desde 2013 na capital do maior estado produtor do país, a SIC tem como foco o desenvolvimento do mercado brasileiro e a divulgação da qualidade dos cafés nacionais para o consumidor interno e países compradores, além de potencializar o resultado econômico e social do setor.

Neste ano, dois temas ganharão destaque: a sustentabilidade, ponto forte entre os produtores nacionais em todos os níveis (ambiental, econômico e social), e as oportunidades apresentadas no segmento de cafés especiais, uma realidade em todo o mundo. Segundo o secretário da Agricultura, João Cruz Reis Filho, o café tem importância social e econômica enorme, que dispensa comentários.

“Minas Gerais é responsável por 49% dos empregos na agricultura e tem impacto em mais de 500 municípios. O evento mostrará a produção da fazenda até a xícara, o que é muito importante para que nossos cafeicultores saibam o que acontece com o café no mundo e a cadeia de agregação de valor que ocorre. A iniciativa preenche essa lacuna de dar mais autonomia e empoderar o cafeicultor”, afirma o secretário.

Na avaliação do presidente da Faemg, Roberto Simões, o evento tem uma característica fundamental, que é a agregação de toda a cadeia produtiva – desde a produção, passando pelos baristas até o consumidor final, que está cada vez mais exigente. “Hoje o café é uma verdadeira grife, e Minas e o Brasil podem produzir mais e com mais valor agregado, primando pela sustentabilidade.”

Espaço Café Brasil

A Semana Internacional do Café 2016 ainda abriga o Espaço Café Brasil, maior feira brasileira do setor, que chega à sua 11ª edição, e o concurso Coffee of the Year Brasil, responsável por eleger o melhor café do país nesta safra.

Além disso, o projeto Café da Semana, que deu início à programação da SIC em 23 de agosto, termina na sexta-feira: 16 cafeterias da cidade apresentam aos clientes cafés cultivados nas cinco grandes regiões produtoras de Minas Gerais (Cerrado Mineiro, Mantiqueira de Minas, Sul de Minas, Matas de Minas e Chapada de Minas) e os diferentes métodos de preparo.

“O evento ganhou uma pujança enorme, exatamente por reunir todos os elos da cadeia produtiva do café brasileiro. Nosso objetivo é gerar oportunidades para todos no acesso ao mercado, conhecimento e negócios. São mais de 25 eventos paralelos dentro da programação da SIC, bem alinhados ao modelo sustentável desenvolvido no Brasil. Vamos mostrar exemplos e casos de sucesso”, afirma o diretor de Planejamento da Editora Café, Caio Alonso Fontes.

Segundo o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha, “a SIC é um ambiente para fazer negócios, mas também uma grande vitrine para a cadeia produtiva, especialmente a mineira, em função da posição que a cafeicultura do estado sustenta no país e no cenário mundial. Esperamos que se repita o sucesso enorme de outros anos”.

Serviço

Semana Internacional do Café 2016

Data: 21 a 23 de setembro

Horário: das 11h às 20h

Local: Expominas – BH

Programação completa: www.semanainternacionaldocafe.com.br