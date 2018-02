Conta de luz pode ficar mais barata para quem usa menos energia

Compartilhar no Facebook

Proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quer tornar mais justa a cobrança da tarifa em todo o Brasil

Uma proposta que está em discussão na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pode reduzir o valor da conta de luz de consumidores que usam menos energia. Isso deve acontecer se a tarifa binômia, que estabelece faixas de cobrança pelo serviço de distribuição e já está disponível para grandes indústrias, passar a ser aplicada para os pequenos consumidores.

Atualmente, existe a chamada “tarifa fio”, que representa 30% do total pago nas contas de luz. Essa taxa é cobrada de forma igual, tanto para quem consome muita energia, como para quem tem poucos eletrodomésticos em casa e, consequentemente, consome pouco.

A lógica é que, com a distribuição da taxa binômia para todos, os grandes consumidores passem a pagar mais pelo serviço, já que exigem mais do serviço das distribuidoras. Por outro lado, as pessoas que usam menos energia, pagariam um valor menor.

Caso a adesão da tarifa binômia seja aprovada, os consumidores terão que declarar a demanda de energia, informando, por exemplo, a quantidade de eletrodomésticos e equipamentos ligados no imóvel.

A proposta ainda não tem data para ser votada. A Aneel prevê uma audiência pública sobre o assunto no segundo semestre deste ano. A votação da proposta está prevista para 2019.

Reportagem Marquezan Araújo