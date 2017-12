Energisa oferece condições de negociação para clientes em atraso

Clientes que possuem contas em atraso há mais de 30 dias com a Energisa podem negociar o débito com condições especiais a partir de hoje. As vantagens serão oferecidas para clientes residenciais, comerciais, industriais e rurais de baixa tensão da área de concessão da Energisa.

“Estamos oferecendo condições excelentes aos nossos clientes, que vai desde à isenção total ao parcelamento em até 12 vezes, além da redução dos juros. Essa é mais uma oportunidade para os nossos clientes negociarem as contas em atraso com condições especiais, facilitando o pagamento de dívidas e evitando contratempos”, explica Luciano Lima, gerente de Serviços Comerciais da Energisa.

Confira as condições:

Condições especiais

Formas de pagamento

Contas vencidas há mais de 2 meses com pagamento à vista

Contas vencidas há mais de 30 dias com pagamento parcelado em 3 vezes e primeira parcela à vista

Contas vencidas há mais de 30 dias com pagamento parcelado em 6 vezes e primeira parcela à vista

Contas vencidas há mais de 30 dias com pagamento parcelado em 12 vezes e primeira parcela à vista

Isenção total de todas as taxas.

Isenção total de juros, Mora,

Correção. Multa de 2%.

Sem isenção de juros, multa ou correção até a data da repactuação, e parcelamento com juros de 0,5% ao mês.

Sem isenção de juros, multa ou correção até a data da repactuação, e parcelamento com juros de 1% ao mês.

Em condições normais, a quantidade máxima de parcelas é 6 com juros de 1%.

O responsável pela Unidade Consumidora deverá comparecer à agência de atendimento presencial e apresentar os seguintes documentos originais: carteira de identidade, CPF e a conta de energia elétrica ou o número do medidor.

Mantenha sua conta em dia. Compareça à Agência ou Posto de Atendimento mais próximo e aproveite as facilidades. A campanha segue até 31 de dezembro deste ano.

Lembre-se: a Energisa está disponível 24 horas por dia para atendê-lo. Pelo Call Center 0800 032 0196, pelas redes sociais Facebook e Twitter e pelo site www.energisa.com.br.