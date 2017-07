Lajinha terá feira livre de agricultura familiar

Compartilhar no Facebook

Lajinha terá uma feira livre de agricultura familiar a partir do dia 29 de julho, sempre aos sábados, a partir das 7h, os moradores vão encontrar na rua do banco do Brasil, frutas, verduras, legumes, ovos e produtos sem agrotóxicos, além da feira gastronômica.

A novidade promete levar mais uma opção de compra para os consumidores lajinhenses de produtos de qualidade a preços justos, e também abrir um novo canal de comercialização de produtos agrícolas para familiares da cidade.

A organização é feita em conjunto pela Prefeitura, EMATER, COOAFA, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Cultura e Secretaria de Assistência Social, que oferecerá barracas padronizadas e orientará os feirantes sobre as regras.