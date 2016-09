Nova lista de aposentadorias contempla 1.173 servidores da Educação

Compartilhar no Facebook

Entre janeiro e setembro de 2016, o número de publicações chegou a 10.115. Força-tarefa criada por Seplag e SEE agiliza procedimentos

Foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (14/9) uma nova lista com aposentadorias de 1.173 servidores da Educação. Com esta publicação, o número de aposentados chega a 22.392, desde 2015, sendo que, desse número, 8.701 são de ex-efetivados da Lei 100.

Entre janeiro e setembro de 2016, o número de publicações chegou a 10.115. Essa nova lista contempla servidores que estavam em afastamento preliminar e a partir de agora estão aposentados.

Um grupo de trabalho composto de servidores da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) constitui força tarefa para tornar mais ágeis os procedimentos ligados à aposentadoria dos servidores da SEE.

O objetivo do grupo é reduzir passivo de aposentadoria herdado em gestões anteriores. Ao pedirem aposentadoria, os servidores entram em afastamento preliminar de suas atividades enquanto aguardam publicação do Ato. A espera, em alguns casos, chegava a duas décadas.

Clique aqui para ver as publicações.