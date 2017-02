Saiba o que muda nas regras do rotativo do cartão de crédito

Compartilhar no Facebook

A prosa de hoje é sobre as mudanças que o Conselho Monetário Nacional autorizou no chamado cartão de crédito rotativo, que costuma cobrar até 500% de juros por ano.

As regras estão sendo regulamentadas e não vão mais permitir que uma parcela no cartão de crédito que já esteja no rotativo continue na mesma dívida, causa dos juros em cima dos juros, sem contar os novos encargos e multas, o que encarece ainda mais o produto.

Existem no Brasil cerca de 70 milhões de cartões de crédito ativos, que movimentam quase R$1 trilhão a cada ano, sendo uma das formas mais fáceis de endividamento, até porque é comum cada pessoa ter mais de um cartão.

Sem contar a falta de controle pessoal sobre eles, acabando no chamado “cartão estourado”, que exige o crédito rotativo, bem mais caro do que se a pessoa, por exemplo, pagar uma compra com 15% à vista e o restante parcelado, mas sem juros.

Para entender melhor o que acontece agora com o cartão de crédito rotativo, escute o programa.

