Falta uma reforma política no Brasil

35 partidos políticos no Brasil, quais ideologias e conteúdos programáticos aplicados na prática?

Mais de 95% dos partidos são regidos por comissões provisórias, ao invés de Diretórios Municipais, dessa maneira como querem Democracia se os partidos políticos não dão exemplos. A verdade é que os partidos não desenvolveram a prática democrática no país, e agora vemos a falência da democracia. Até mesmo cidades polo e tantas outras vemos bancadas de vereadores que não tem um diretório para as discussões, são partidos comandados por apenas uma pessoa e dependendo dos resultados o comando muda segundo a vontade dos deputados majoritários de cada sigla, as decisões são tomadas de cima para baixo.

Existem até pessoas que controlam mais de um partido nos municípios. Exemplos têm de sobra. Com isso os brasileiros não se sentem representados, veja que na atual crise os políticos fazem de tudo: aumentam impostos, cortam salários e cargos dos brasileiros, mas nunca mexem nos seus salários e nem no número exorbitante de deputados, senadores e vereadores existentes no país, sendo que se cortassem pela metade não faria nenhuma diferença.

Em algumas cidades mais politizadas o povo se manifestou e fez com que as câmaras diminuíssem os salários dos vereadores.

Faltando pouco mais de um mês para os eleitores escolherem quem serão os próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o País, em uma semana em que o Senado decide o Impedimento da Presidente afastada Dilma.

Além da crise econômica os dirigentes da nossa nação têm que urgentemente fazer a reforma política cortar na própria carne para dar exemplo para exigir cooperação dos brasileiros no sentido de vencer a crise e começar a crescer.

Há, ao todo, 35 partidos registrados perante o TSE, o que impossibilita tratar de forma detalhada cada um deles, sendo aqui tratados alguns pontos de destaque nos programas partidários.

A falta de ideologia é o principal problema da política brasileira. É a causa dos demais problemas!

Houve um tempo, que os partidos políticos brasileiros defendiam arduamente suas ideologias, a fim de conquistar espaço para aplica-las, de forma a promover mudanças benéficas a sociedade. Conseguir promover esta mudança já foi mais importante que o cargo, salário, status ou demais fatores individuais semelhantes que este posicionamento lhes proporcionaria, como vemos nos dias atuais.

Lamentavelmente, hoje vemos diariamente nos noticiários os escândalos providos dos mesmos partidos políticos que um dia lutavam por um ideal totalmente contrário ao posicionamento atual. É como se não houvesse mais “direita” ou “esquerda”, mas sim um mero jogo de poder e interesses.

Veja o que estamos vivendo esta semana no Senado e para tanto vamos pe-gar como exemplo a polêmica atual; o esquema armado principalmente pelos integrantes do PT. Como muitos sabem: o PT já foi um partido que usava de argumentos totalmente de esquerda, com finalidade de promover melhorias principalmente nas massas mais fracas tais como o proletariado e os pobres.

Esse PT, que um dia usou e ainda usa muito de argumentos da ideologia de esquerda, é o mesmo que hoje esta protagonizando o maior esquema de corrupção já visto na política brasileira. O que nos deixa evidente cada vez mais que hoje pouco importa a ideologia do partido, se é que ainda tenha, mas sim os interesses pessoais das pessoas que estão nessa posição de poder.

Um discurso do Lula no ultimo mandato comparado com um discurso antigo, quando o PT ainda mantinha uma postura voltada pra esquerda:

Compreendem melhor agora? Mas quando o PT se aproximou de alguns nomes e desprezou companheiros antigos já poderiam antever onde iria parar. Não afirmamos que não há ideologia na política brasileira, mas sim uma ideologia enfraquecida por muitas vezes não ser seguida, ou distorcida, afim de adapta-la de maneira a agradar superficialmente as necessidades da grande massa. Infelizmente essa é a realidade que se encontra nos partidos do Brasil.

