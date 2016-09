O atual prefeito de Manhuaçu está colhendo o que plantou

“Na vida pública não se faz as coisas do jeito que quer, porque há uma legislação para seguir. Talvez na tentativa de querer acertar, o prefeito meteu os pés pelas mãos. Se ele tem consciência de que não tem nada de errado, por que a maioria dos funcionários se dizem prejudicados pela sua administração?”. Questionou Paulinho.

Quem planta colhe, e o prefeito está colhendo o que plantou. O prefeito sempre foi de difícil diálogo, também não aceita opinião e não consegue entender que o gestor necessita ter boa relação com o funcionalismo, com outros poderes e principalmente com o povo, mas isso o prefeito não colocou em prática em seu governo. Enclausurou e agora está difícil fazer campanha, ele afastou do povo, e agora os eleitores se afastam dele, até para entregar um santinho está difícil, passando vergonha ao tentar distribuir seu santinho, que prontamente são jogados ao chão.

Marinheiro de primeira viagem achou que poderia governar sozinho, abandonou os companheiros que lhe ajudaram em sua campanha. Se desgastou por muitos meses em uma briga com os funcionários querendo regulamentar o horário de várias categorias aumentando a carga horária para funcionários que já estavam trabalhando em uma carga horária regulamentada por gestões anteriores. Foi uma queda de braço vencida pelo sindicato e pelos funcionários, que só serviu para distanciar ainda mais os funcionários do executivo.

Teve um péssimo relacionamento com a imprensa. Instalou sua própria imprensa, pensando que o povo iria se contentar só com um lado da moeda. Grande engano hoje ele paga o preço de sua insensatez. “Votamos nele pensando que estaríamos mudando para melhor, mas infelizmente mudamos para muito pior, o homem é ruim de gestão, mas pior ainda de comunicação. Dizia o velho Guerreiro Chacrinha “Quem não se comunica, se trumbica” nunca respeitou os vereadores”. Afirmou Nilton

Eleições

Segundo comentário de dirigentes partidários e alguns comentaristas falando das eleições de Manhuaçu, dizem que o atual prefeito é carta fora do baralho às coletas internas mostram as possibilidades de Cici Magalhães e Sérgio Breder e correndo por fora vem a Maria Imaculada. Nas pesquisas internas tanto do PMDB quanto do PSDB apontam a mesma coisa, ou seja, Cici e Sérgio Breder a frente disputando a preferência do eleitorado de Manhuaçu.

De acordo com nossos levantamentos a candidatura do atual prefeito PDT, se aqui tivesse segundo turno Nailton estaria fora da disputa. O desgaste da atual gestão é grande por conta das promessas não cumpridas. Dentre os problemas destacamos o Hospital Municipal, o IFET, o problema do Rio Manhuaçu que prometeu resolver a ruptura com seus aliados logo após sua posse. A falta de jogo de cintura do atual prefeito e a falta de articuladores, fez com que ele ficasse isolado e no período das convenções o atual prefeito convidou vários políticos para compor em uma coligação, mas ninguém aceitou, por isso ele teve de recorrer aos filiados de seu partido para conseguir um vice.

