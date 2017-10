Você sabe quanto custa um Deputado Federal ou Senador da República por mês?

Compartilhar no Facebook

Salário: R$ 33.763,00.

Verba de gabinete: R$ 92.000,00.

Auxílio moradia R$ 3.800,00.

8 Passagens aéreas por mês, variável de acordo com a base política do parlamentar.

Cota gráfica: R$ 1.000,00 e mais 5 assinaturas grátis de jornais e periódicos.

Verba indenizatória: R$ 15.000,00, (ressarcida para gasolina, hospedagem em hotéis, alimentação e aluguel de escritório). É muito comum os Deputados Federais e Senadores almoçarem e jantarem, nos restaurantes mais caros de Brasília. Somos nós que pagamos a conta…

Despesas com saúde: podem se tratar e se internar em quaisquer hospitais particulares do Brasil. São ressarcidos ao apresentarem as contas. Ninguém quer ir para um hospital público. – Cota postal e telefônica: R$ 4.000,00

2 Salários extras R$ 67.526,00, (Um em fevereiro, no início do ano legislativo e outro em novembro, no fim do ano legislativo).

Dividindo todas essas vantagens acima, os Deputados Federais e Senadores custam ao Brasil, por mês, cada um, R$ 154.563,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais).

Você sabe quantos Deputados Federais e Senadores têm os Estados Unidos?

– 435 Deputados federais e 100 senadores (2 senadores por cada Estado – são 50). O Brasil tem 513 Deputados Federais e 81 Senadores (3 por estado – são 27). O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos é cinco vezes maior que o nosso, e nós gastamos mais com os Deputados Federais e Senadores.

Se nós fizéssemos uma redução no número de Deputados Federais e Senadores por Estado, teríamos: 1 Deputado Federal para cada 1 milhão de habitantes, por exemplo:

São Paulo – 45.000.000 por habitante – 45 Deputados Federais e 02 senadores

Minas Gerais – 20.000.000 por habitante – 20 deputados federais e 2 Senadores

Rio de Janeiro – 17.000.000 por habitante – 17 Deputados Federais e 2 Senadores. Os Estados que não tivessem 1 milhão de habitantes, como o caso do Acre – 800.000; Amapá – 734.000 e Roraima – 488.000, teriam direito a 1 Deputado Federal e 2 Senadores da República.

O Deputado Federal representa a população e o Senador da República, o Estado.

Isso redundaria numa diminuição de: 513 Deputados Federais para 205 Deputados Federais.

81 Senadores da República para 54 Senadores. (2 senadores por cada Estado e o Distrito Federal).

Com esta medida, o Brasil deixaria de pagar por mês R$ 51.778.605,00 (cinquenta e um milhões setecentos e setenta e oito mil e seiscentos e cinco reais).

Os impostos diminuiriam e os gêneros alimentícios também (o arroz, o feijão, os legumes, as frutas, as hortaliças e as carnes). Haveria também mais recursos para construir hospitais, escolas, creches e moradias.

Simples, assim. Ou o povo se une ou a classe política acaba com o Brasil!

Carlos I. S. Azambuja é Historiador.

