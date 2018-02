Energisa amplia canais de comunicação com cliente

A partir de agora, os clientes da Energisa passarão a receber mensagens sobre solicitações e falta de energia por meio do Energisa On e E-mail. Com o chamado SAC Proativo, o cliente não precisa mais entrar em contato com a distribuidora para obter informações sobre o andamento do seu pedido. Estas mensagens serão enviadas a cada mudança de status das solicitações comerciais, técnicas, reclamações, obras (melhorias ou extensão), ressarcimento de danos elétricos e nível de tensão.

Além do serviço de alertas, o cliente poderá consultar, através do site e do aplicativo Energisa On, as regiões que possam estar com falta de energia, seja ela programada (quando acontece manutenção na rede) seja emergencial (em casos de danos a rede por fenômenos da natureza ou acidentes). Na tela, haverá informações sobre ruas afetadas, horário de início da interrupção, previsão de retorno e duração.

A Energisa orienta aos clientes fazer a atualização do seu endereço, telefone e e-mail para que possam utilizar essas novas facilidades.