8º Festival de Música de Sacramento – Manhuaçu

A oitava edição do FEMPS (Festival de Música de São Sebastião do Sacramento) será realizada neste final de semana, sábado e domingo (19 e 20 de Agosto). Organizado por José Carlos (Zé do Piroca), o evento conta com total apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Manhuaçu, Câmara de Vereadores e Polícia Militar.

O festival será realizado na quadra poliesportiva do distrito, com início no sábado, dia 19, a partir das 19h, com apresentações musicais de DJ Darci, lançamento do DVD do cantor ‘Neguinho do Forró’ e show com Hugo Faria.

No domingo, a partir das 13h, tem encontro de som automotivo e a final do festival, além dos shows musicais dos DJs Tairon e Alex e da dupla ‘Alex e Rafael’. A entrada é franca todos os dias.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu