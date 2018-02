Carnaval de Simonésia terá blocos nas avenidas e bandas na área de festas

Compartilhar no Facebook

O carnaval simonesiense é tradicional em toda a região e atrai muitos turistas mineiros, capixabas, paulistas e cariocas, que preferem se divertir nas cidades interioranas aos grandes centros urbanos.

Uma das grandes atrações da festa será a tradicional Escola de Samba Voz do Morro, que há mais de 20 anos desfila e arrasta multidões.

Além dos shows artísticos, a presença dos blocos tradicionais da cidade é uma das marcas registradas de Simonésia e que atrai grande atenção do público.

Programação

Sábado 10/02

21h Escola de Samba Voz do Morro e blocos carnavalescos da cidade.

00:00h – Show artístico com a Banda Dubalakubako

Domingo 11/02

21h Escola de Samba Voz do Morro e blocos carnavalescos da cidade.

00:00h – Show artístico com a Banda Ô Groove

Segunda-feira 12/02

21h Escola de Samba Voz do Morro e blocos carnavalescos da cidade.

00:00h – Show artístico com a Banda Grupo do Bola

Terça-feira 13/02

20h Encontrão de todos os Blocos e Escola de Samba Voz do Morro.

00:00h – Show artístico com a Banda Sinta Liga.

A organização do evento espera cerca de 7 mil pessoas por dia e contará com o reforço da Polícia Militar, bem como de outros órgãos como o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância e Juventude. O objetivo é garantir diversão com segurança para quem tem Simonésia como destino.

Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Simonésia