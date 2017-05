Comemorações do Dia do Trabalhador em Manhuaçu

O feriado dedicado aos Trabalhadores foi especialmente comemorado em Manhuaçu este ano, com shows musicais, prestação de serviços na área da saúde, oficinas culturais, brinquedos e grande movimentação do público no centro da cidade, durante toda a tarde e à noite. Este ano, a Prefeitura deu total apoio ao evento organizado pelo Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Manhuaçu), o que possibilitou ampliar os atrativos oferecidos aos trabalhadores. A Prefeita Cici Magalhães esteve presente ao evento e foi carinhosamente recebida pelas famílias, congratulando com todos a passagem da importante data.

No palanque da Praça, a população teve acesso à atendimentos como aferição de pressão arterial e orientações diversas em saúde. A oficina de desenho da Secretaria de Cultura foi outro atrativo do evento. A programação musical foi animada com shows musicais de Alangrimaldo e Banda Comodor’s, entre outros talentos locais. Também foram realizados sorteios de televisor e de dez vales-compras – com valor de R$ 200,00, cada.

Vereador Adalto de Abreu, Presidente do Sintracom, pontuou que este ‘é o sétimo evento que realizamos para comemorar o Dia do Trabalhador. Este ano, estamos com potencial maior, por causa do apoio da Prefeitura de Manhuaçu, com a Cici Magalhães, e da Secretaria de Cultura, com a Gena Clara. Podemos então unir forças e trazer vários movimentos durante o dia, como o pessoal da Secretaria de Saúde, com várias ações durante o dia, o teatro da dengue, brincadeiras e shows musicais. Ficamos muito felizes com este trabalho’.

A Prefeita Cici Magalhães, que recentemente confirmou o reajuste salarial de 9,4% aos servidores municipais, ressaltou a importância destas homenagens aos trabalhadores. ‘Deixou uma mensagem de carinho, de reconhecimento, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do município, e de forma muito especial, a todos os funcionários públicos, dizer que estamos nos esforçando para conseguir fazer a recomposição salarial, dentro dos nossos quatro anos de mandato’, destacou.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu