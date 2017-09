Se você sabe o que é o Rock In Rio, com certeza sabe quais são as atrações que irão rolar no festival e não precisa de mais motivos para ir até a cidade maravilhosa durante esse período.

Se você vai estar por lá, contudo, talvez possa fazer bom proveito das dicas que separamos no infográfico a seguir, de lugares aos quais você pode ir e atividades que pode fazer ao mesmo tempo que curte o Rock In Rio. Confira!