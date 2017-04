Depois de quatro anos sem a tradicional festa de Matipó, o prefeito Valter Mageste de Ornelas (Valtinho) não deixou passar sem que o povo de Matipó pudesse ficar mais tempo sem comemorar a mais esperada festa de Matipó. Serão quatro dias de muita alegria, festa e diversão, de 28 de abril a 1º de maio de 2017, neste primeiro dia de festa, o primeiro show coube a cantora mineira de Abre Campo Miliane Moreira agitar a galera com sua brilhante voz e charme. O segundo show ficou com a dupla mineira de Belo Horizonte João Lucas & Diogo que é Sucesso, explodiu em todo o país com o hit ♪♫ Pamrampampam ♪♫. Neste sábado continua a Maio Fest Matipó com Ronan Sollo e a banda Axé Mondo.( Axé Mondo é liderada pela vocalista Tatiana Meira, baiana, natural de Itapetinga, dona de uma belíssima voz, acrescida de muita beleza e carisma.