Mais de 120 robôs em competições em Sta Rita do Sapucaí MG

Este ano em Santa Rita do Sapocaí, acontece a edição 2018 do evento Inatel Robotic National Cup (IRONcup) que reúne 300 alunos de diversas partes do país, com mais de 120 robôs participando da competição em 11 diferentes categorias.

O evento acontece até este domingo, 4, na sede do Instituto Nacional de Telecomunicações. De acordo com a organização do evento, estão confirmadas as participações de alunos de instituições de ensino superior de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Bahia. O objetivo do evento é a aplicação de conceitos aprendidos em sala de aula nas competições entre os robôs.