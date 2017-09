Exército Brasileiro encerra a Operação Dínamo V

O objetivo foi intensificar a fiscalização e o controle da produção, do

armazenamento, da comercialização e da utilização de explosivos e produtos

correlatos.

No dia 22 de setembro, o Exército Brasileiro encerrou a Operação Dínamo V,

realizada em todo o território nacional. A atividade foi coordenada pela

Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) e executada,

simultaneamente, pelos Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados das

doze Regiões Militares e das Organizações Militares partícipes do Sistema de

Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), junto aos Órgãos de Segurança

e Ordem Pública (OSOP) e às Agências Governamentais nos níveis federal,

estadual e municipal.

O principal objetivo da Operação foi intensificar a fiscalização e o

controle da produção, do armazenamento, da comercialização e da utilização

de explosivos e produtos correlatos. Durante a ação, entre outros aspectos

fiscalizados, houve ênfase à documentação empregada, à data de validade dos

produtos e às características técnicas de adequabilidade dos veículos usados

no transporte de explosivos. As empresas que apresentaram indícios de

ilegalidade ficarão sujeitas às penalizações previstas na legislação, que

podem ser desde a advertência até o cancelamento do Certificado de Registro

(CR) junto ao Exército, além das multas estabelecidas.

Para o chefe do Centro de Operações de Produtos Controlados (COPCON/DFPC),

Coronel Walter Augusto Teixeira, a operação foi considerada, mais uma vez,

um sucesso. “Todo o trabalho foi desenvolvido em equipe e o Exército busca,

com essa nova proposta de trabalho interagências, combater, cada vez mais, o

uso ilícito de produtos controlados, contribuindo para a segurança da

sociedade”, afirmou.

As atividades de fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército,

conduzidas pelo SisFPC, têm alcançado importantes resultados, como os

obtidos nas Operações Alta Pressão e Rastilho desde 2015. Todos esses

resultados favoráveis causaram significativo impacto na Segurança Pública,

promovendo o incremento da sensação de segurança por parte da população.

Todo esse trabalho faz parte do projeto da nova governança. A iniciativa tem

provocado verdadeira transformação no Sistema de Fiscalização de Produtos

Controlados, com mudanças expressivas em seus pilares, resultando em um

sistema transformado, moderno e eficaz. Assim, é utilizado, como modelo

motivador, o novo lema: “SisFPC: Você pode confiar!”.

Dados operacionais

Na Operação Dínamo V, mais de 600 alvos foram fiscalizados, resultando na

autuação de 56 empresas cadastradas no Exército e no emprego de mais de

1.400 militares e agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal,

das Polícias Civil e Militar, do Departamento Nacional de Produção Mineral

(DNPM), da Receita Federal, da Secretaria de Estado e Fazenda, entre outros

órgãos, distribuídos nas áreas de responsabilidades das 12 Regiões

Militares. Foram mais de 93 mil quilômetros percorridos, 251 viaturas

empregadas e 867 veículos submetidos à vistoria.

Saiba Mais

Em razão do surgimento de alvos oportunos durante a Operação, algumas

Regiões Militares darão prosseguimento às ações de fiscalização durante esta

semana. Para saber mais, acesse a área imprensa.

