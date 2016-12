Fofoca no trabalho pode ser considerada crime contra a honra

Autor do livro “Quem paga essa conta? Danos morais, assédio moral e outras encrencas”, o desembargador Cássio Colombo Filho.



Nesta segunda parte da entrevista, que nessa segunda- feira (26) abordou os diversos tipos de danos morais, ele comenta a questão da fofoca no ambiente de trabalho que pode provocar três tipos de crimes contra a honra da pessoa – calúnia, injúria e difamação.



O desembargador ainda comenta a situação em geral do país: “o problema que eu vejo é uma crise moral, ética e política, e que também afeta barbaramente até a Justiça do Trabalho, onde o trabalhador está defendendo um direito alimentar de que ele precisa para se manter”, diz.



