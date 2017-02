Grande volume de chuvas causa estragos no distrito de Alegria e entorno

Compartilhar no Facebook

O prefeito de Simonésia, Laerte Augusto informou no fim da tarde da segunda-feira, 06/01, que se compadece com os moradores do Distrito de Alegria e Córregos atingidos pelo rompimento da represa, e também ao grande volume de chuvas em todo o município e região. O prefeito pede desculpas a população por não ter ido ao Distrito, visto que haviam compromissos inadiáveis.

Sendo assim, o Secretário de Obras, Marcos Antonio de Cristo esteve no local na tarde, para uma avaliação da situação e afirmou que as medidas necessárias serão tomadas em tempo.

A prefeitura informa que está fazendo o possível para minimizar os transtornos para a população.

Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de Simonésia