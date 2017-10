Inscrições abertas para a 1ª Feira Mineira das Mulheres do Campo

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda), realiza a primeira edição da I Feira Mineira das Mulheres do Campo nos dias 9 e 10 de novembro deste ano, em Belo Horizonte.

Com o objetivo de contribuir para a inclusão produtiva e a promoção da autonomia econômica da mulher trabalhadora do campo, estão abertas as inscrições (acesse o formulário de inscrição), até o dia 26 de outubro de 2017 (quinta-feira), para agricultoras familiares que tenham interesse em expor na feira e que estejam à frente de empreendimentos agroecológicos.

Cinquenta empreendimentos de agricultoras familiares serão selecionados. Como pré-requisito é necessário que duas agricultoras por empreendimento se inscrevam para exporem e comercializarem seus produtos nos dias do evento.

A I Feira Mineira das Mulheres do Campo é uma ação do Estado, realizada via Seda, em atendimento às demandas históricas dos movimentos sociais ligados às mulheres do campo.