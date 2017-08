Manhuaçu – PM apreende 25 pedras de crack e 21 buchas de maconha

A PM realizou apreensão de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida no sábado e domingo, 29 e 30. Três menores infratores foram apreendidos e aproximadamente 500 reais em dinheiro.

A primeira ação da PM aconteceu no dia 29/07, quando dois adolescentes, alvos de denúncias referentes ao tráfico de drogas, foram detidos com 25 pedras de crack, uma bucha de maconha, 482 reais em dinheiro trocado, sacolas de chup-chup, comumente usadas para embalar drogas, uma tesoura e dois aparelhos celulares.

No dia seguinte, 30, no mesmo bairro, um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento com o trafico. Ao todo 21 buchas de maconha foram apreendidas, sendo que parte da droga foi encontrada na cada da namorada dele.

Os adolescentes infratores foram encaminhados à delegacia com todo o material ilícito recolhido pela PM. para adoção das demais medidas.