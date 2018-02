CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

AVISO DE PAUTA

Marinha começa a montagem final do primeiro submarino convencional do PROSUB

A Marinha do Brasil inicia, no próximo dia 20 de fevereiro, com a presença dos ministros da Defesa do Brasil e da França, a fase de integração dos quatro submarinos convencionais da Classe Riachuelo previstos pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), um dos maiores projetos tecnológicos em andamento atualmente no país. O marco desta nova fase do PROSUB acontecerá no Complexo Naval da Itaguaí, com o início da montagem final do “Riachuelo”, o primeiro dos submarinos convencionais do programa a ter unidas todas as seções queformam o casco e os múltiplos sistemas já instalados em cada uma delas. Esta fase, de elevada sofisticação tecnológica, é a última, antes do lançamento do submarino ao mar, previsto para o segundo semestre deste ano.

O PROSUB prevê, além da construção concomitante dos quatro submarinos convencionais, o projeto e a construção do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear e a infraestrutura necessária à construção, operação e manutenção do ambos os modelos.

O programa conta com forte participação de universidades e centros de pesquisa, o que gera, entre outros benefícios, transferência de tecnologia, desenvolvimento próprio de tecnologias, processos e materiais avançados, fomento ao desenvolvimento da base industrial brasileira de defesa, capacitação de profissionais em atividadesaltamente especializadas e milhares de empregos diretos e indiretos.

SERVIÇO

Local: EBN (Estaleiro e Base Naval), Área Sul, Estrada Joaquim Fernandes, 239, Ilha da Madeira,Itaguaí-RJ,

EBN (Estaleiro e Base Naval), Área Sul, Estrada Joaquim Fernandes, 239, Ilha da Madeira,Itaguaí-RJ, Data: 20 de fevereiro

20 de fevereiro Horário: 10h30

10h30 Credenciamento: poderá ser realizado até as 17h de 19 de fevereiro, por meio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM/PR): Link