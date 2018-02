Mercado do Mineirinho tem obras iniciadas e inauguração prevista para maio

Iniciativa irá melhorar a infraestrutura e agregar serviços ao principal ginásio de Minas Gerais, com um novo ponto gastronômico para a capital

Com investimentos de R$ 6 milhões e expectativa de gerar cerca de dois mil empregos, o Mercado do Mineirinho tem inauguração prevista para maio de 2018. O novo mercado contará com 150 lojas, amplo espaço gourmet, área de convivência em todo o seu entorno, espaço kids, entre outros serviços.

A solenidade de lançamento do Mercado do Mineirinho, que dá a largada para as obras, foi realizada na quinta-feira (1/2), com presença de autoridades, imprensa e comunidade local.

O local de instalação do empreendimento compreende uma área de mais de 6 mil m², distribuídos nos 6º e 7º andares do ginásio, cedidos pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio de licitação da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp).

O contrato prevê que o grupo de empreendedores terá direito a utilizar o espaço até dezembro de 2027 e, ao longo desse período, destinará cerca de R$ 9 milhões para a administração estadual.

“Vamos levar para população de mais de 800 mil habitantes e turistas de passagem pela região da Pampulha a oferta de produtos tradicionais e típicos da culinária mineira, temperos e especiarias, frutas, queijos, doces, cachaças, casa de carnes, peixaria, dentre outros”, antecipa o superintendente do Mercado Central do Mineirinho, Dennison de Souza Coelho.

Segundo Coelho, o espaço será transformado em uma nova área de gastronomia, lazer e de turismo para Belo Horizonte. “Será implantada a mesma dinâmica dos outros mercados, um projeto de extremo bom gosto, acessível a todos os públicos”, explica o superintendente.