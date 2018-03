Moradores de Santo Amaro paralisa BR 262

Compartilhar no Facebook

O pessoal de Santo Amaro, revoltado com um atropelamento que ocorreu ontem, agora a noite fecharam a BR-262 cortando árvores e colocando na pista.

Segundo o Sr. José Dutra caminhoneiro, há um grupo de pessoas quebrando o asfalto, colocando árvores na pista e fecharam os dois sentidos da pista. Estamos parados aqui há mais de uma hora, precisamos que as autoridades venham para cá para resolver o problema. O congestionamento já supera mais de 20 Km nos dois sentidos e até agora não chegaram as autoridades para resolver o empasse, muitos caminhoneiros estão revoltado, cansados com fome e parado aqui a espera de uma solução.

O ciclista Gilmar Alves de Freitas, 37 anos, morreu num acidente no km 56 da BR-262, próximo ao Aeroporto de Santo Amaro de Minas, na noite desta quinta-feira, 01/03.

O Cabo Cassius, do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, explica que, segundo relato de populares, um motociclista colidiu com o ciclista que atravessava de um lado para o outro da pista. “O piloto da moto caiu na estrada e o rapaz da bicicleta foi jogado adiante. Testemunhas contaram que, logo em seguida, o ciclista foi atropelado por um caminhão. O caminhoneiro seguiu viagem, sem ser identificado, portanto, sem prestar assistência à vítima”, detalhou.

O piloto da moto, Francisco Leite da Silva Neto, 20 anos, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu. Ele sofreu escoriações nos braços e pernas e ferimentos leves na cabeça, mas estava consciente e orientado.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. “O ciclista transitava na contramão de direção. O motociclista estava com velocidade incompatível para o local, já que ele saia do distrito para acessar a rodovia. Ou seja, foram vários fatores associados que infelizmente levaram a vida desse jovem. Após o impacto que sofreu da motocicleta, o ciclista foi atropelado por um veículo de grande porte que não observou a presença do corpo sobre a rodovia. Fizemos alguns levantamentos, mas sem informações ainda desse caminhão”, conta o PRF Rhodes.

Na noite desta quinta-feira, houve um primeiro protesto em Santo Amaro de Minas com pneus sendo queimados na pista da BR-262. O movimento voltou hoje mais forte, os moradores querem providências no sentido de melhorar a segurança no trecho da comunidade.