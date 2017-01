Nota de falecimento

Nós do Jornal das Montanhas, comunicamos com pesar, o falecimento do Sr. Antônio Florêncio Alvim, uma das figuras mais tradicionais do empresariado de Lajinha MG, ocorrido hoje 16/01/2017 as 14 horas no Hospital Belisário Miranda em Lajinha, residente à Av Doutor Rubens Boechart de Oliveira, 216, Lajinha MG. Era casado com Dona Shirley, com quem teve dois filhos: Alexandre e Adriano.

O corpo está sendo velado na 1ª Igreja Batista de Lajinha e o sepultamento será amanhã às 17:00 horas.

Aos familiares enlutados nossos sentimentos e solidariedade, e ao Sr Antônio Alvim, o descanso eterno nos braços do Autor da Vida.