Notícias falsas representam preocupação global

O Tarde Nacional desta quinta-feira (9) falou sobre os impactos das notícias falsas no mundo. O assunto chegou a ser classificado pela Organização das Nações Unidas(ONU) como uma preocupação global. O entrevistado do programa foi o professor de políticas públicas da USP e integrante do Grupo de Políticas Públicas em Acesso à Informação, Pablo Ortellado.



Ele explicou de que forma as notícias falsas afetam a credibilidade no jornalismo e dos riscos delas abrirem portas para a censura.



Confira a entrevista no player acima.