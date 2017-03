Pagamento de servidores

Compartilhar no Facebook

Datas referem-se aos meses de abril, maio e junho; circular já foi enviada a sindicatos

O Governo de Minas Gerais enviou, na manhã desta terça-feira (21/3), uma circular aos sindicatos representativos dos servidores públicos estaduais com o novo calendário de pagamento referente aos meses de abril, maio e junho de 2017. O Governo acrescenta que, caso ocorra qualquer melhora, neste período, do fluxo de receitas estaduais, a escala será alterada e os sindicatos serão comunicados com antecedência.