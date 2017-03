Palhaços voluntários fazem apresentação para crianças de Martins Soares

Em comemoração pelo dia do circo, no último dia 17 de março, sexta feira, as crianças da rede municipal de ensino de Martins Soares receberam um belo presente surpresa, a visita do grupo de palhaços Doutores da Alegria, que realizaram brincadeiras, contaram piadas e tiraram fotos com a criançada.

O grupo doutores da alegria faz parte de uma iniciativa sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço para intervir junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e ambientes adversos. Fundada por Wellington Nogueira em 1991, a associação já realizou mais de um milhão de visitas a crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde. A partir das intervenções em hospitais, Doutores da Alegria amplia canais de diálogos reflexivos com a sociedade, compartilhando o conhecimento produzido através de formação, pesquisa, publicações e manifestações artísticas, contribuindo para a promoção da cultura e da saúde e inspirando políticas públicas.

O grupo de palhaços formado por Edilson Lopes da Silva, Marciano Lucindo da Silva, Francely (Fran) Lorrana Ferreira e Diane Caroline, se apresentou em três escolas e na Creche municipal de Martins Soares, levando atividades lúdicas e momentos de muita alegria, despertando a curiosidade da criançada. De acordo com a Assessoria de Comunicação do município, muitas dessas crianças não tem acesso a esse tipo de movimento cultural, portanto a iniciativa da prefeitura em conjunto com os voluntários despertou o interesse imediato em todos os alunos.

Os palhaços não foram os únicos astros do espetáculo, os professores e equipe pedagógica das escolas participaram, incentivando a criatividade dos pequenos, com oficinas de pintura e artesanato, enfeitando os espaços e criando fantasias com o tema do circo, para deixar o ambiente em clima de circo. A prefeitura de Martins Soares agradece a todos os envolvidos, que de forma criativa, levou à escola a arte do circo.