Programa Minas Rural aborda a saúde do solo

O programa Minas Rural desta semana vai na raiz do problema da produtividade nas lavouras: a saúde do solo. Nesta edição, o espectador poderá acompanhar, por exemplo, dicas e orientações sobre plantações, além de diferentes práticas de plantio e manejo que ajudam na conservação do recurso.

Os espectadores conferem, também, como o planejamento, com base em uma boa análise de solo, promoveu um salto na produção de café em Monsenhor Paulo, no Território Sul. Além disso, uma oportunidade para descobrir, na entrevista da semana, se é mito ou verdade a afirmação de que “No Brasil, em se plantando, tudo dá”.



Para fechar, na receita desta edição, o programa mostra como preparar uma colomba pascal.

O Minas Rural é exibido pela Rede Minas no sábado, às 9h30, e no domingo às 12h. Na TV Horizonte o programa vai ao ar na segunda-feira, às 7h17. Também no sábado, o Canal AgroBrasil passa o Minas Rural ao meio dia e o Terra Viva às 5h.

Você também pode assistir ao Minas Rural pelo site www.emater.mg.gov.br ou pelo canal do Youtube (www.youtube.com/user/ematerminas).