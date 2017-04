Programação da Festa do Trabalhador em Manhuaçu

A comemoração do Dia do Trabalhador terá animada programação em Manhuaçu, na próxima segunda-feira, dia 1º de Maio. O evento realizado pelo Sintracom, conta com total apoio da Prefeitura de Manhuaçu, e terá início a partir das 13h, na Praça Cinco de Novembro.

Em reunião recente com a Prefeita Cici Magalhães e a Secretária M. de Cultura e Turismo, Gena Clara Gil Alcon, o Vereador Adalto de Abreu, Presidente do Sintracom, apresentou as propostas para as comemorações da Festa do Trabalhador, que este ano têm uma programação com mais atrativos para os trabalhadores e seus familiares. ‘Esperamos realizar um evento maior este ano, porque a prefeita Cici abriu as portas da prefeitura para nós e está nos ajudando na realização deste evento. Teremos uma praça de lazer durante todo o dia e shows musicais com animadas bandas. Sempre tivemos vontade de realizar um evento maior. Agora, com o apoio da prefeitura, podemos elaborar uma programação mais ampla. Agradecemos também ao apoio da Secretária de Cultura e Turismo, Gena Clara’, destacou Adalto.

Também serão realizados sorteios de televisor e de dez vales-compras – com valor de R$ 200,00, cada -. As crianças poderão se divertir com brinquedos como pula-pula, playground, algodão-doce, pipoca e outras atividades, durante todo o dia.

Serão apresentados shows musicais de Alangrimaldo, a partir das 16h, e da Banda Comodor’s, às 20h.

