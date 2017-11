Marcha para Jesus em Manhuaçu contou com apoio da prefeitura

Compartilhar no Facebook

A Marcha para Jesus 2017 em Manhuaçu, ocorreu no sábado, 28/10 e a Prefeitura de Manhuaçu apoiou a realização deste tradicional evento religioso. A Marcha reuniu grande público e percorreu as principais ruas e avenidas da cidade. A Prefeita Cici Magalhães também participou, juntamente com os Vereadores Juninho Linhares e Berenice Ferreira.

A organização do evento é da AMEM (Associação de Ministros Evangélicos de Manhuaçu), representada na ocasião pelos Pastores Luciane Dutra de Melo Cruz, Anderson Sathler e Gilberto, e Ex-vereador Cabo Anízio, entre outras lideranças religiosas.

No decorrer do percurso, o trio elétrico fez paradas para que os participantes procedessem com clamor a Deus, em momentos de adoração e fé.

Após a passeata guiada por trio elétrico, a multidão se reuniu na Praça Cordovil Pinto Coelho. No local, foi promovido show com a dupla André e Felipe. Também foram comemorados na festividade os quinhentos anos da reforma protestante. O evento reúne as denominações municipais e regionais, mostrando a unidade da igreja, para adorar e celebrar a Deus.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu